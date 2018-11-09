Как стоит по-новому назвать УПЦ МП: Вятрович дал ответ

Владимир Вятрович (фото: РБК-Украина)

Историк заявил, что РПЦ не может использовать бренд "УПЦ МП" в Украине

Патриарх Филарет заявил, что нужно переименовать Украинскую православную церковь Московского патриархата. Свое мнение по поводу того, как стоит по-новому назвать УПЦ МП, высказал известный историк и глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович.

"Это все понимали с самого начала - речь идет о Русской православной церкви. Если эта церковь хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться - РПЦ", - сказал историк во время общения с читателями в чате "Главреда".

Владимир Вятрович (фото: РБК-Украина)

Вятрович подчеркнул, что сегодня все прекрасно понимают, что "эта церковь не является Украинской православной церковью".

"РПЦ не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", - резюмировал УИНП.

Напомним, что недавно журналисты показали тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия.

Ранее мы писали, что по данным социологическо опроса, большинство граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине единой поместной церкви, противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, высказываются безразлично об этом - также 19%.

Видео: РБК-Украина