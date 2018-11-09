Як варто по-новому назвати УПЦ МП: В'ятрович дав відповідь

Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)

Історик заявив, що РПЦ не може використовувати бренд "УПЦ МП" в Україні

Патріарх Філарет заявив, що потрібно перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату. Свою думку з приводу того, як варто по-новому назвати УПЦ МП, висловив відомий історик і голова "Українського інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович.

"Це всі розуміли від самого початку: йдеться про Російську православну церкву. Якщо ця церква хоче продовжувати свою діяльність в Україні, саме так вона має називатися - РПЦ", - сказав історик під час спілкування з читачами в чаті "Главреда".

Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)

В'ятрович підкреслив, що сьогодні всі прекрасно розуміють, що "ця церква не є Українською православною церквою".

"РПЦ не може використовувати той бренд, який вона використовувала понад 25 років в нашій країні", - резюмував УІНП.

Нагадаємо, що нещодавно журналісти показали таємну резиденцію глави УПЦ МП Онуфрія.

Раніше ми писали, що за даними соціологічного опитування, більшість громадян (54%) позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної помісної церкви, протилежної думки дотримуються 19% респондентів, висловлюються байдуже про це - також 19%.

Відео: РБК-Україна