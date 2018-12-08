"Скептично ставлюся": В'ятрович про присвоєння звання Героя України Бандері

Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)

Історик нагадав, що тільки президент України може надати таке звання

Запитання присвоєння звання Героя України провідникові ОУН Степану Бандері - не на часі на сьогоднішній день. Таку думку висловив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, що у Верховній Раді днями був зареєстрований проект постанови №9368 "Про звернення до президента України про присвоєння звання Героя України Бандері Степану Андрійовичу (посмертно)".

В ефірі телеканалу "Прямий" історик зазначив, що він скептично ставиться до такої ідеї.

"Я скептично ставлюся до пропозиції повернути звання Героя України Степану Бандері. Я вважаю, що якщо хтось хоче вшанувати Степана Бандеру, то напевно краще зробити якусь нагороду "імені Степана Бандери" і вручати тим, хто захищає Україну зараз ", - заявив В'ятрович.

Володимир В'ятрович

Крім того, В'ятрович нагадав, що звання героя - це виключно компетенція президента України.

Володимир В'ятрович в ефірі "Прямого"

Нагадаємо, в листопаді в ході опитування соціологічної групи "Рейтинг" українці назвали найбільш позитивні і негативні постаті в історії країни. Так, до Степана Бандери позитивно ставляться 36% опитаних, а негативно - 34% респондентів.

Раніше В'ятрович розповів, як варто по-новому назвати УПЦ МП. Також історик пояснив, як зміниться концепція 8 березня.

Відео: РБК-Україна