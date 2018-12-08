ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Скептично ставлюся": В'ятрович про присвоєння звання Героя України Бандері

STYLERЖиття    08.12.2018 - 09:42
"Скептично ставлюся": В'ятрович про присвоєння звання Героя України Бандері
Володимир В'ятрович (фото: РБК-Україна)

Історик нагадав, що тільки президент України може надати таке звання

Запитання присвоєння звання Героя України провідникові ОУН Степану Бандері - не на часі на сьогоднішній день. Таку думку висловив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Нагадаємо, що у Верховній Раді днями був зареєстрований проект постанови №9368 "Про звернення до президента України про присвоєння звання Героя України Бандері Степану Андрійовичу (посмертно)".

В ефірі телеканалу "Прямий" історик зазначив, що він скептично ставиться до такої ідеї. 

"Я скептично ставлюся до пропозиції повернути звання Героя України Степану Бандері. Я вважаю, що якщо хтось хоче вшанувати Степана Бандеру, то напевно краще зробити якусь нагороду "імені Степана Бандери" і вручати тим, хто захищає Україну зараз ", - заявив В'ятрович.

&quot;Скептично ставлюся&quot;: В'ятрович про присвоєння звання Героя України Бандері

Володимир В'ятрович

Крім того, В'ятрович нагадав, що звання героя - це виключно компетенція президента України.

&quot;Скептично ставлюся&quot;: В'ятрович про присвоєння звання Героя України Бандері

Володимир В'ятрович в ефірі "Прямого"

Нагадаємо, в листопаді в ході опитування соціологічної групи "Рейтинг" українці назвали найбільш позитивні і негативні постаті в історії країни. Так, до Степана Бандери позитивно ставляться 36% опитаних, а негативно - 34% респондентів.

Раніше В'ятрович розповів, як варто по-новому назвати УПЦ МП. Також історик пояснив, як зміниться концепція 8 березня.

Відео: РБК-Україна

У Раді хочуть запропонувати Порошенку надати Бандері звання Героя України "Служу українському народу": героя битви за Савур-Могилу привітали із 46-річчям
Новини України Степан БандераГерой Украины
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся