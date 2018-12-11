"В Хабаровске будет памятник Бандере": Вятрович назвал, что погубит Россию

Видео: YouTube/5 канал

Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович искренне рад тому, что памятники великим украинским деятелям появляются на карте страны-агрессора. Об этом он сказал в интервью "5 каналу", комментируя то, что в российском Пскове аэропорт назвали именем княгини Ольги.

При этом Вятрович напомнил, что история относится иронично к такому "воровству" и провел аналогию с памятником князю Владимиру в Киеве, который был открыт в конце XIX века.

"Пусть деятели украинской истории появляются на карте Российской Федерации. Не вижу в этом ничего крамольного. Конечно, Россия думает, что она таким образом усилит эту "прихватизацию" украинской истории. Но история порой иронично относится к таким вещам", - сказал он.

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Вятрович вспомнил, как президент РФ Владимир Путин в свое время на встрече с Макроном назвал Анну Ярославну "нашей", а не так давно в Москве возвели памятник Владимиру Великому.

"Вот видите, в Москве уже будет один украинский памятник, в Пскове будет один украинский памятник, может, когда-нибудь появятся и другие деятели украинской истории. Может, в Хабаровске будет памятник Степану Бандере", - сказал историк в эфире телеканала.

Вятрович убежден, что история РФ уже подходит к концу и ее дни сочтены.

"Российская империя начиналась, по сути, с кражи истории Руси, но, наверное, она уже заканчивается. И Российская империя заканчивается. Заканчиваются ее возможности для таких злоупотреблений по истории. Все-таки в ХХІ веке придумывать свою историю - это уже не проходит и не работает. Это же не XVIII век", - подчеркнул Вятрович.

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Напомним, ранее Владимр Вятрович отреагировал на дискуссию вокруг вопроса присвоения звания Героя Украины предводителю ОУН Степану Бандере.

Также историк рассказал, как в Украине изменится концепция 8 марта. Вятрович уверен, что в Украине готовы отказаться от традиций празднования Женского дня, потому что эти традиции в духе страны-агрессора.