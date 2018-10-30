"Рветься до бою": відомого одеського вчителя після жорстокого побиття успішно прооперували

Фото: колаж РБК-Україна

Павло Віктор розраховує повернутися до школи у другій чверті

В Одесі відомий вчитель фізики місцевого Рішельєвського ліцею Павло Віктор, якого нещодавно невідомі побили і пограбували, успішно переніс операцію. Про це розповів заступник губернатора Сергій Колебошин на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Тепер найкращий учитель України-2009 розраховує повернутися до школи у другій чверті.

"В Одесі, в МКЛ № 1, була проведена операція. Якщо "великими мазками", то перелом "скріплений" шурупами/скобами/спицями (боюся помилитися в термінології). Операція пройшла успішно, лікарі - молодці", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/sergey.koleboshyn

За словами посадовця, орієнтовно через 2 тижні вчитель зможе підніматися (на милиці), а через 4 місяці давати навантаження на ногу.

"Павло Андрійович рветься до бою, сподівається вже у другій чверті вийти в школу, - так що любителі фізики можуть радіти, а нелюбителі фізики вчергове замислитися про свій дивний вибір", - зазначається у повідомленні.

Також заступник голови ОДА натякнув, що проблему з велосипедом, який у педагога вкрали бандити, допоможуть йому вирішити.

Раніше ми повідомляли, що в селищі Скороходове Полтавської області мати школяра побив на очах у учнів їх вчительку. Потерпіла опинилася в лікарні.

Також Styler писав, що з'явилися подробиці шокуючого інциденту у київській школі №94, де підліток напав з ножицями на вчительку.

Нагадаємо, що в українських школах все частіше виникають суперечки про те, що може і не повинен робити вчитель по відношенню до учнів. На сторінці "Бацьки SOS" в соцмережі батьки підняли важливе питання про одному з найпопулярніших покарань.

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Відео: РБК-Україна