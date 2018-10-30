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"Рвется в бой": знаменитого одесского учителя после жестокого избиения успешно прооперировали

STYLERЖизнь    30.10.2018 - 22:35
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Павел Виктор рассчитывает вернуться в школу во второй четверти

В Одессе известный учитель физики местного Ришельевского лицея Павел Виктор, которого недавно неизвестные избили и ограбили, успешно перенес операцию. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Колебошин на своей странице в соцсети Facebook.

Теперь лучший учитель Украины-2009 рассчитывает вернуться в школу во второй четверти.

"В Одессе, в ГКБ № 1, была проведена операция. Если "крупными мазками", то перелом "скреплен" шурупами/скобами/спицами (боюсь ошибиться в терминологии). Операция прошла успешно, врачи - молодцы", - говорится в публикации. 

&quot;Рвется в бой&quot;: знаменитого одесского учителя после жестокого избиения успешно прооперировали

Скрин: facebook.com/sergey.koleboshyn

По словам чиновника, ориентировочно через 2 недели учитель сможет подниматься (на костыли), а через 4 месяца давать нагрузку на ногу. 

"Павел Андреевич рвется в бой, надеется уже во второй четверти выйти в школу, - так что любители физики могут возрадоваться, а нелюбители физики очередной раз задуматься о своем странном выборе", - отмечается в сообщении. 

Также замглавы ОГА намекнул, что проблему с велосипедом, который у педагога украли бандиты, ему помогут решить. 

Ранее мы сообщали, что в поселке Скороходово Полтавской области мать школьника избила на глазах у учеников их учительницу. Пострадавшая оказалась в больнице.

Также Styler писал, что появились подробности шокирующего инцидента в киевской школе №94, где подросток напал с ножницами на учительницу. 

Напомним, что в украинских школах все чаще возникают споры о том, что может и не должен делать учитель по отношению к ученикам. На странице "Батьки SOS" в соцсети родители затронули немаловажный вопрос об одном из популярных наказаний.

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Видео: РБК-Украина

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