Рудий Путін та худий Кім Чен Ин: виставка воскових фігур у Китаї насмішила відвідувачів (фото)

Їх виставили на одній із Шанхайських виставок

Воскові фігури президента Володимира Путіна, Дональда Трампа та Кім Чен Ина насмішили натовп, яка прийшла на шанхайський ярмарок з продажу обладнання та меблів для кухонь і ванних кімнат. Про це повідомляє The Sun.

"Три фігури в натуральну величину були дуже схожі на живих людей. Однак Трампа можна було дізнатися тільки завдяки фірмовій зачісці й пальцю. Володимира Путіна автор нагородив яскравим рудим волоссям і бровами. Насправді в нього його волосся світло-коричневе", - йдеться в повідомленні.

Фото: воскова фігура Дональда Трампа (thesun.co.uk)

У той же час лице китайського лідера "виглядало спокійніше, ніж в реальному житті".

Фото: воскова фігура Кім Чен Ина (thesun.co.uk)

"Лице Кім Чен Ина виглядає помітно схудлим та спокійнішим, ніж в реальному житті. Він має найменшу схожість з усіх трьох фігур", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: воскова фігура Володимира Путіна (thesun.co.uk)

До речі, генерал-лейтенант, екс-заступник глави Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, як далі планує діяти Путін щодо України та які загрози для нашої держави все ще несе Кремль.

Військовий вважає, що Путін не відмовився від ідеї отримати сухопутний коридор в окупований Крим, але навряд чи піде на це зараз.

"Я думаю, що ці загрози ні в що серйозне не виллються, тому що в української сторони немає особливого завзяття (загострювати війну) на час чемпіонату (ЧС-2018, який проводиться в РФ). А ось з російської сторони проводяться певні дії. В Азовське море стягуються додаткові сили: завозяться катери, зосереджуються війська. При цьому стратегічним військовим об'єктом став Кримський міст", - говорить Романенко.

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