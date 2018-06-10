Рыжий Путин и худой Ким Чен Ын: выставка восковых фигур в Китае насмешила посетителей (фото)

Их выставили на одной из Шанхайских выставок

Восковые фигуры президента Владимира Путина, Дональда Трампа и Ким Чен Ына насмешили толпу, которые пришли на шанхайскую ярмарку по продаже оборудования и мебели для кухонь и ванных комнат. Об этом сообщает The Sun.

"Три фигуры в натуральную величину были очень похожи на живых людей. Однако Трампа можно было узнать только благодаря фирменной прическе и пальцу. Владимира Путина автор наградил яркими рыжими волосами и бровями. На самом деле у него волосы светло-коричневые", - говорится в сообщении.

Фото: восковая фигура Дональда Трампа (thesun.co.uk)

В то же время лицо китайского лидера "выглядело спокойнее, чем в реальной жизни".

Фото: восковая фигура Ким Чен Ына (thesun.co.uk)

"Лицо Ким Чен Ына выглядило заметно похудевшим и заметно спокойнее, чем в реальной жизни. Он имеет наименьшую схожесть со всех трех фигур", - подчеркивается в тексте сообщения.

Фото: восковая фигура Владимира Путина (thesun.co.uk)

Кстати, генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, как дальше планирует действовать Путин в отношении Украины и какие угрозы для нашего государства все еще несет Кремль.

Военный считает, что Путин не отказался от идеи получить сухопутный коридор в оккупированный Крым, но вряд ли пойдет на это сейчас.

"Я думаю, что эти угрозы ни во что серьезное не выльются, потому что у украинской стороны нет особого рвения (обострять войну) на время чемпионата (ЧМ-2018, который проводится в РФ). А вот с российской стороны проводятся определенные действия. В Азовское море стягиваются дополнительные силы: завозятся катера, сосредотачиваются войска. При этом стратегическим военным объектом стал Крымский мост", - говорит Романенко.

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