У салоні була дитина: у Харкові п'яний водій влаштував масштабне ДТП, тікаючи від "копів" (фото)

Аварія сталася в понеділок, 19 березня

У Харкові п'яний водій розбив п'ять машин, втікаючи від поліції. При цьому в салоні його авто перебувала жінка і дитина. Про це повідомили на сторінці спільноти dtp.kiev.ua Facebook.

Фото: ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Зараз у Харкові п'яний як чіп водій ВАЗ влаштував п'ять ДТП і відправив поліцейських в лікарню. 19.03.18 бухий водій ВАЗ 21099, рухаючись з вул. Фейєрбаха в бік вул. Шевченка. На вул. Шевченка влаштовує перше ДТП – лобове зіткнення з ВАЗ 2115. Здаючи назад, чіпляє ще один автомобіль.

Їде з місця скоєного ДТП. Далі біля станції метро Київська робить ще зіткнення з цивільним автомобілем, в якому після зміни додому їхали патрульні. Знову їде з місця скоєного ДТП. За п'яним водієм починається гонитва патрульних", - сказано в повідомленні.

Фото: ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Після цього патрульні перекрили дороги, щоб зупинити порушника. Той в свою чергу встиг врізатися в Toyota і Daewoo.

Фото: ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"В результаті зіткнення двоє патрульних поліцейських отримують травми, у одного з них струс головного мозку. Весь цей час на задньому сидінні ВАЗ сиділа дружина водія ВАЗ з трирічним онуком", - додали в співтоваристві.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше у мережі показали відео ДТП за участю авто поліції.

Судячи по ролику, екіпаж поліції відреагував на порушення ПРАВИЛ дорожнього руху (проїзд на заборонний сигнал світлофора), поїхав за порушником, а потім сам в нього ж і в'їхав. На щастя, обійшлося без постраждалих.