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В сети показали видео ДТП с участием авто полиции

STYLERLIFE        19.03.2018 - 21:31
Скриншот из видео (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот из видео (facebook.com/KyivOperativ)

К счастью, обошлось без пострадавших

В сети показали видео ДТП в Киеве на площади Победы с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Судя по ролику, экипаж полиции отреагировал на нарушение ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора), поехал за нарушителем, а потом сам в него же и въехал.  К счастью, обошлось без пострадавших.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: ДТП на площади Победы (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее писал Styler, в понедельник 19 марта в Киеве на пересечении улиц Верхний Вал и Межигорская (недалеко от станции метро "Контрактовая Площадь") сошел с рельс вагон трамвая №14. ДТП произошло около 17:00. 

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Теги: ДТП, Киев
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