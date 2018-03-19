В сети показали видео ДТП с участием авто полиции

К счастью, обошлось без пострадавших

В сети показали видео ДТП в Киеве на площади Победы с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Судя по ролику, экипаж полиции отреагировал на нарушение ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора), поехал за нарушителем, а потом сам в него же и въехал. К счастью, обошлось без пострадавших.

Скриншот (facebook.com/KyivOperativ)

Видео: ДТП на площади Победы (facebook.com/KyivOperativ)

Как ранее писал Styler, в понедельник 19 марта в Киеве на пересечении улиц Верхний Вал и Межигорская (недалеко от станции метро "Контрактовая Площадь") сошел с рельс вагон трамвая №14. ДТП произошло около 17:00.