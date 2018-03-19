У мережі показали відео ДТП за участю авто поліції

На щастя, обійшлося без постраждалих

У мережі показали відео ДТП у Києві на площі Перемоги за участю автомобіля патрульної поліції. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Судячи по ролику, екіпаж поліції відреагував на порушення ПРАВИЛ дорожнього руху (проїзд на заборонний сигнал світлофора), поїхав за порушником, а потім сам в нього ж і в'їхав. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Скріншот (facebook.com/KyivOperativ)

Відео: ДТП на площі Перемоги (facebook.com/KyivOperativ)

Як раніше писав Styler, в понеділок 19 березня в Києві на перетині вулиць Верхній Вал та Межигірська (недалеко від станції метро "Контрактова Площа") зійшов з рейок вагон трамвая №14. ДТП сталося близько 17:00.