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В салоне был ребенок: в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП, убегая от "копов" (фото)

STYLERLIFE        20.03.2018 - 09:04
Фото: Полиция (instagram.com/police_ukraine)
Фото: Полиция (instagram.com/police_ukraine)

Авария произошла в понедельник, 19 марта

В Харькове пьяный водитель разбил пять машин, убегая от полиции. При этом в салоне его авто находилась женщина и ребенок. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Сейчас в Харькове пьяный в хлам водитель ВАЗ устроил пять ДТП и отправил полицейских в больницу. 19.03.18 бухой водитель ВАЗ 21099,  двигаясь с ул. Фейербаха в сторону ул. Шевченко. На ул. Шевченко устраивает первое ДТП – лобовое  столкновение с ВАЗ 2115. Сдавая назад, цепляет еще один автомобиль.
Уезжает с места совершенного ДТП. Далее возле станции метро Киевская совершает еще столкновение с гражданским автомобилем, в котором после смены домой ехали патрульные. Опять уезжает с места совершенного ДТП.  За пьяным водителем начинается погоня патрульных", - сказано в сообщении.

Фото: ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

После этого патрульные перекрыли дороги, чтобы остановить нарушителя. Тот в свою очередь успел врезаться в Toyota и Daewoo.

Фото: ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"В результате столкновения двое патрульных полицейских получают травмы, у одного из них сотрясение головного мозга. Все это время на заднем сиденье ВАЗ сидела жена водителя ВАЗ с трехлетним внуком", - добавили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее в сети показали видео ДТП с участием авто полиции.

Судя по ролику, экипаж полиции отреагировал на нарушение ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора), поехал за нарушителем, а потом сам в него же и въехал.  К счастью, обошлось без пострадавших.

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