Самогубство Леоніда Кантера: режисер сам визначив деталі церемонії прощання

Тіло українського режисера вже кремували

Останній етап прощання з режисером Леонідом Кантером, який застрелився 4 червня, повинен пройти під час кінофестивалю на хуторі Обирок (з 29 червня по 1 липня). Так побажав сам режисер. Про це повідомляє "Укрінформ", посилаючись на Держкіно.

Повідомляється, що тіло режисера вже кремували.

"Нам повідомили, що тіло Леоніда Кантера сьогодні вже кремували. Його прах розвіють родичі. Прощання друзів відбудеться на фестивалі в Обирку, на прохання самого Леоніда в його передсмертній записці", - розповіли подробиці в Держкіно, уточнюючи, що подібні дані повідомило джерело з творчої командіи Кантера, разом з якою він знімав фільм "Міф" про Василя Сліпака.

При цьому де і коли конкретно повинні розвіяти прах кінорежисера – не відомо. Пресу на настільки особисту для сім'ї Кантера подію кликати не будуть.

На даний момент точно відомо, що у своїй прощальній записці Леонід Кантер попросив символічно попрощатися з ним під час кінофестивалю на хуторі Обирок.

Леонід Кантер (фото: facebook.com-leonid.kanter2)

Нагадаємо, що 4 червня на хуторі Обирок в Чернігівській області виявили тіло режисера, мандрівника і письменника Леоніда Кантера. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства. Пізніше знайшли передсмертну записку Кантера.

Леонід Кантер народився в Києві 27 липня 1981 року. Будучи студентом першого курсу, майбутній кінорежисер пробував себе в ролі журналіста і навіть ведучим Національної телекомпанії України.

У 2003 році створив "Лізард філмс", яка зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних і документальних стрічок. Серед найвідоміших кіноробіт режисера - фільм про кіборгів Донецького аеропорту.

З 2007 року Кантер став жити на хуторі Обирок в Чернігівській області. З часом він перетворив його в справжній арт-хутір, де збиралися художники, артисти, іноземні друзі режисера. Тут він організовував різні фестивалі і творчі заходи, свята.

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