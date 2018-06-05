Застрелился известный украинский режиссер и писатель

Леонид Кантер был основателем знаменитого хутора Обирок

В Черниговской области застрелился Леонид Кантер - известный режиссер, продюсер, путешественник и писатель. Как сообщает местное издание "Високий вал", его тело обнаружили 4 июня на хуторе Обирок.

Полиция, которая выехала на место происшествия, изъяла у погибшего много огнестрельного оружия.

Леонид Кантер (фото: uk.wikipedia.org)

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Окончил Киевский естественнонаучный лицей №145. На первом курсе университета работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс", которая сняла около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент. Среди самых известных киноработ режиссера - фильм о киборгах Донецкого аэропорта.

В 2007 году Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор - творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники.

Среди самых известных - фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афро-этнический фестиваль "Мама Африка".

"Полиция Черниговщины открыла криминальное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района", - сообщается на странице в Facebook "Поліція Чернігівщини".

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, которая выявила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом правоохранители нашли оружие.

Скриншот поста (facebook.com/policechernigivshchini)

Напомним, 5 июня умер известный украинский писатель и издатель.

Олег Сенцов. Один в поле воин