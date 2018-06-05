Скончался известный украинский писатель

Ему было 32 года
Во вторник, 5 июня, умер известный украинский писатель, кандидат филологических наук, издатель Петр Иванович Сорока. О его кончине сообщила жена литератора, пишет писательница и фотохудожница Валентина Семеняк на своей странице в Facebook.
"Друзья, печальное известие. Только что звонила жена поэта и писателя Петра Сороки. Петра Ивановича больше нет", - написала она.
Скриншот поста (facebook.com/Валентина Семеняк)
Петр Сорока родился 6 января 1956 в с. Грицевцы Збаражского района Тернопольской области. Он окончил Кременецкое медицинское училище и филологический факультет Тернопольского педагогического института. Сорока работал в районных газетах. С 2001 года он стал преподавать в университете.
Фото: Петр Сорока (facebook.com/mykhajlo.masliy)
Петр Сорока был председателем правления областного литературно-просветительского общества "Галицко-Волынское братство", основателем и редактором просветительско-издательского общества "Пегас", частного издательского предприятия "Сорока".
Фото: Петр Сорока (facebook.com/mykhajlo.masliy)
На счету у писателя десятки художественных книг и несколько монографий.
Напомним, что умер известный советский актер.
4 июня умер Леонид Неведомский - известный советский и российский актер театра и кино. Мужчина скончался в Санкт-Петербурге после борьбы с тяжелой болезнью. Неведомскому было 78 лет.
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