Йому було 32 роки

У вівторок, 5 червня, помер відомий український письменник, кандидат філологічних наук, видавець Петро Іванович Сорока. Про його кончину повідомила дружина літератора, пише письменниця і фотохудожниця Валентина Семеняк на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, сумна звістка. Тільки що дзвонила дружина поета і письменника Петра Сороки. Петра Івановича більше немає", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/Валентина Семеняк)

Петро Сорока народився 6 січня 1956 року в с. Грицевці Збаразького району Тернопільської області. Він закінчив Кременецьке медичне училище та філологічний факультет Тернопільського педагогічного інституту. Сорока працював у районних газетах. З 2001 року він став викладати в університеті.

Фото: Петро Сорока (facebook.com/mykhajlo.masliy)

Петро Сорока був головою правління обласного літературно-просвітницького товариства "Галицько-Волинське братство", засновником і редактором просвітницько-видавничого товариства "Пегас", приватного видавничого підприємства "Сорока".

Фото: Петро Сорока (facebook.com/mykhajlo.masliy)

На рахунку письменника десятки художніх книг і кілька монографій.

Нагадаємо, що помер відомий радянський актор.

4 червня помер Леонід Неведомський - відомий радянський і російський актор театру і кіно. Чоловік помер у Санкт-Петербурзі після боротьби з важкою хворобою. Неведомскому було 78 років.

Загиблі герої травня 2018-го