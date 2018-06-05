Застрелився відомий український режисер і письменник

Леонід Кантер був засновником знаменитого хутора Обирок

У Чернігівській області застрелився Леонід Кантер - відомий режисер, продюсер, мандрівник і письменник. Як повідомляє місцеве видання "Високий вал", його тіло виявили 4 червня на хуторі Обирок.

Поліція, яка виїхала на місце події, вилучила у загиблого багато вогнепальної зброї.

Леонід Кантер (фото: uk.wikipedia.org)

Леонід Кантер народився в Києві 27 липня 1981 року. Закінчив Київський природничо-науковий ліцей №145. На першому курсі університету працював журналістом та ведучим в Національній телекомпанії України.

У 2003 році заснував кіностудію "Лізард филмс", яка зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних і документальних стрічок. Серед найвідоміших кіноробіт режисера - фільм про кіборгів Донецького аеропорту.

У 2007 році Кантер оселився на хуторі Обирок в Чернігівській області і перетворив його в художній хутір - творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи і народні свята.

Серед найвідоміших - фестиваль "ХЛІБ своїми руками" і перший афро-етнічний фестиваль "Мама Африка".

"Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства 36-річного чоловіка в одному з сіл Бахмацького району", - повідомляється на сторінці в Facebook "Поліція Чернігівщини".

Відзначається, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення в щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю.

Скриншот поста (facebook.com/policechernigivshchini)

Нагадаємо, 5 червня помер відомий український письменник і видавець.

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