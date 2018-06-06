Самоубийство Леонида Кантера: режиссер сам определил детали церемонии прощания

Тело украинского режиссера уже кремировали

Последний этап прощания с режиссером Леонидом Кантером, который застрелился 4 июня, должен пройти во время кинофестиваля на хуторе Обырок (с 29 июня по 1 июля). Так пожелал сам режиссер. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на Госкино.

Сообщается, что тело режиссера уже кремировали.

"Нам сообщили, что тело Леонида Кантера сегодня уже кремировали. Его прах развеют родственники. Прощание друзей состоится на фестивале в Обырке, по просьбе самого Леонида в его предсмертной записке", - рассказали подробности в Госкино, уточняя, что подобные данные сообщил источник из творческой команде Кантера, вместе с которой он снимал фильм "Миф" о Василии Слипаке.

При этом где и когда конкретно должны будут развеять прах кинорежиссера – не известно. Прессу на столь личное для семьи Кантера событие звать не будут.

На данный момент точно известно, что в своей прощальной записке Леонид Кантер попросил символически попрощаться с ним во время кинофестиваля на хуторе Обырок.

Леонид Кантер (фото: facebook.com-leonid.kanter2)

Напомним, что 4 июня на хуторе Обырок в Черниговской области обнаружили тело режиссера, путешественника и писателя Леонида Кантера. Полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства. Позже нашли предсмертную записку Кантера.

Леонид Кантер родился в Киеве 27 июля 1981 года. Будучи студентом первого курса, будущий кинорежиссер пробовал себя в роли журналиста и даже ведущим Национальной телекомпании Украины.

В 2003 году создал "Лизард филмс", снявшей около 50 коротометражных, несколько полнометражных и документальных лент. Среди самых известных киноработ режиссера - фильм о киборгах Донецкого аэропорта.

С 2007 года Кантер стал жить на хуторе Обырок в Черниговской области. Со временем он превратил его в арт-хутор, где собирались художники, артисты, иностранные друзья режиссера. Здесь он организовывал различные фестивали и творческие мероприятия, праздники.

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