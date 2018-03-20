Самогубство льотчика Волошина: за день до трагедії його стривожив дзвінок невідомого

Герой АТО покінчив з собою в неділю, 18 березня

Менш ніж за добу до самогубства льотчику Владиславу Волошину зателефонував невідомий. Про це "Новинам-N" повідомило джерело в прокуратурі.

За словами джерела, що під час первинного опитування відразу після трагедії дружина загиблого розповіла поліції, що напередодні її чоловікові хтось подзвонив. Після дзвінка Владислава немов підмінили – він став похмурим і замкнутим.

Владислав перестав спілкуватися з дружиною і незабаром пішов спати. Вранці він так само був не в настрої: похмурий і мовчазний.

Фото: Владислав Волошин (Volodimir Bondal facebook)

Хто саме дзвонив загиблому незабаром льотчику, Надія не знає.

Співробітники поліції вилучили мобільний телефон Волошина.

Нагадаємо, що в неділю, 18 березня, Владислав Волошин застрелився у власній квартирі.

Після пострілу він залишався живий. У цей момент вдома перебувала його родина. Родичі викликали швидку допомогу, яка доставила Владислава в лікарню, де льотчик помер.

Раніше з'явилися деталі трагедії, яка сталася з Владиславом Волошином.

"Увечері в суботу різко замкнувся в собі. Після повернення з фронту Владу потрібна була допомога психологів, пережите іноді давало про себе знати, там на війні він свій бар'єр страху давно перейшов. Але до психологів він не звертався. Дружину зміна настрою не здивувала, знала, що буває..." - пише Бутусов.