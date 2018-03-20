Самоубийство летчика Волошина: появились детали трагедии

29-летний герой АТО застрелился в собственной квартире

Накануне самоубийства Владислав Волошин замкнулся в себе. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

"Сегодня общался с женой Владислава - Надеждой и с его друзьями, с сослуживцами. В пятницу Влад собрал большое совещание в аэропорту, говорил о проведении тендеров, сертификации полосы. В субботу Влад со своим другом Андреем, тоже бывшим военным, которого сам Влад пригласил на работу в аэропорт в пожарную часть, ходили на базар. Влад купил туфли, сдал в ремонт свитер, чтобы забрать из починки в понедельник", - рассказал журналист.

"Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает..." - пишет Бутусов.

Журналист отметил, что Владислав Волошин переживал за любое дело, за какое брался.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

"О каких-либо угрозах в последнее время не говорил. Утром в воскресенье в квартире, где находились только жена и двое их маленьких детей, прозвучал выстрел. Они были в соседней комнате, все произошло на глазах. "Скорая" приехала быстро, врачи сделали все, что могли", - рассказывает журналист.

Бутусов отметил, что переписка, о которой стало известно ранее, - настоящая. Владислав вел ее с бывшим первым заместителем директора аэропорта Максимом Карпиным.

"Однако супруга и его близкий друг Андрей конфликт с главой ОГА не подтверждают, говорят, отношения были рабочие, и о конфликтах речи не было. Телефон изъят полицией, все его сообщения проверяются, ни одна версия в настоящий момент не отброшена, будет проверено все, включая конфликт из-за возможных нарушений при достройке аэропорта", - рассказал журналист.

"Друзья говорят, что никакого отношения к нарушениям, выявленным аудиторской службой, Влад не имел, он не проводил тендеры, поскольку только был назначен, и, разумеется, оснований для возбуждения уголовных дел против него не было никаких", - уточняет Бутусов.

Журналист отметил, что прощание с летчиком состоится в среду, 21 марта. Время и место пока не известны.

Также он оставил контакты для помощи семье Владислава Волошина.

Карта: 5168757311484150.

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Ранее в сети показали переписку летчика Волошина перед самоубийством.