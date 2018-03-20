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Самоубийство летчика Волошина: за день до трагедии его встревожил звонок неизвестного

STYLERLIFE        20.03.2018 - 12:47
Фото: Владислав Волошин (Владимир Болохов facebook)
Фото: Владислав Волошин (Владимир Болохов facebook)

Герой АТО покончил с собой в воскресенье, 18 марта

Менее чем за сутки до самоубийства летчику Владиславу Волошину позвонил неизвестный. Об этом "Новостям-N" сообщил источник в прокуратуре.

По словам источника, что во время первичного опроса сразу после трагедии жена погибшего рассказала полиции, что накануне ее мужу кто-то позвонил. После звонка Владислава словно подменили – он стал угрюмым и замкнутым.

Владислав перестал общаться с женой и вскоре ушел спать. Утром он все так же был не в настроении: хмурый и молчаливый.

Фото: Владислав Волошин (Volodimir Bondal facebook)

Кто именно звонил погибшему вскоре летчику, Надежда не знает.

Сотрудники полиции изъяли мобильный телефон Волошина.

Напомним, что воскресенье, 18 марта, Владислав Волошин застрелился в собственной квартире.

После выстрела он оставался жив. В этот момент дома находилась его семья. Родственники вызвали скорую помощь, которая доставила Владислава в больницу, где летчик скончался.

Ранее появились детали трагедии, которая произошла с Владиславом Волошином.

"Вечером в субботу резко замкнулся в себе. После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает..." - пишет Бутусов.

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Теги: самоубийство
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