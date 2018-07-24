Самогубство засновниці Femen: напередодні трагедії Шачко посварилася з хлопцем

Фото: Оксана Шачко (facebook.co/femenmovement)

Тіло дівчини знайшли через три дні після суїциду

Засновниця Femen Оксана Шачко повісилася в квартирі, де її знайшла подруга і бойфренд Ніколо, з яким дівчина посварилася напередодні самогубства. Про це ТСН розповіла подруга Марія Сильченко.

"Останній раз ми говорили з нею в ніч з п'ятниці на суботу якраз перед тим, як вона зникла. Ми листувалися допізна, вона була дуже веселою, ми збиралися піти на якусь вечірку. Але потім я сказала, що захворіла і мабуть не піду. тоді вона сказала - добре, тоді я завтра зайду і принесу тобі чарівні ліки і все буде добре. Ми поперепісиваться трохи, вона була на вечірці зі своїм хлопцем, і після цього вони посварилися, і вона пішла додому", - розповіла вона.

"З тих пір зникла. Ми шукали її все вихідні. Ніколо, її хлопець, увечері в суботу мені зателефонував, бо знав, що у нас була запланована зустріч на суботу. На неділю у неї теж були плани - вона повинна була зустрітися з ще одним нашим другом і забрати у нього ліжко, оскільки в її квартирі ліжка не було. Але вона до мене не прийшла, ми захвилювалися. у понеділок вирішили з Ніколо ще раз до неї приїхати. Зламали двері і знайшли її", - додала Марія.

Подруга Оксани розповіла, що в Парижі Шачко займалася художньою діяльністю - писала атеїстичні ікони і виставляла їх в галереях, а також вчилася в відомої художній школі. Однак у неї були постійні фінансові проблеми. Шачко жила у друзів, а місяць тому переїхала в соціальне житло, де її знайшли мертвою.

Фото: Оксана Шачко (facebook.com/Oxana-Shachko)

"Вона була в шафі. Коли Ніколо її побачив, виштовхав мене з квартири, щоб я її не бачила. Шафа була у неї величезний, як ціла кімнатка-комора", - говорить Сильченко.

За словами подруги, у Оксани давно був пригнічений стан, оскільки їй було важко жити в Парижі. Вона важко переживала те, що з заснованого нею руху Femen її викинули і не звертали уваги на її незгоду з тим, що стали робити активістки.

"Париж її вбив тим, що з її бурхливою енергією дуже важко було тут жити. Ходити по вернісажам, спілкуватися з галеристами і видавати себе за того, ким вона не є - це її вбило. Вона вважала все несправжнім, фейковий, що люди постійно зображують з себе щось, а вона була чесною, справжньою, з дуже сильною енергією, яку вона ніяк не могла направляти і реалізовувати так, як їй було необхідно. було багато причин: вона була в статусі біженця, не бачила маму з часу виїзду, не могла приїхати в Україну. Не могла реалізувати себе в политическ й площині, робити будь-яких заяв через свого статусу. Вона думала, що в 30 років буде жити краще, а в результаті - жила в злиднях, ніколи не було грошей, з житлом постійні проблеми. Їй було дуже важко", - каже подруга загиблої.

Марія не вважає, що самогубство Оксани і сварка з хлопцем якось пов'язані. Вона каже, що молоді люди любили один одного.

"Вона точно пішла з життя не через їх сварки. Їй було важко в Парижі. Хоча вона завжди була з нами і була позитивною, і всіх підтримувала. А про себе подбати не змогла. Він (Ніколо, хлопець Оксани - ред.) плаче і звинувачує себе - якби я її не відпустив, якби поїхав з нею, якби не розлучалися в той вечір", - впевнена Марія.

Раніше повідомлялося, що засновниця Femen вчинила самогубство.

Герої, загиблі в червні 2018