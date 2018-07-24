Самоубийство основательницы Femen: накануне трагедии Шачко поссорилась с парнем

Фото: Оксана Шачко (facebook.co/femenmovement)

Тело девушки нашли спустя три дня после суицида

Основательница Femen Оксана Шачко повесилась в квартире, где ее нашла подруга и бойфренд Николо, с которым девушка поссорилась накануне самоубийства. Об этом ТСН рассказала подруга Мария Сильченко.

"Последний раз мы говорили с ней в ночь с пятницы на субботу как раз перед тем, как она исчезла. Мы переписывались допоздна, она была очень веселой, мы собирались пойти на какую-нибудь вечеринку. Но потом я сказала, что заболела и видимо не пойду. Тогда она сказала – хорошо, тогда я завтра зайду и принесу тебе волшебные лекарства и все будет хорошо. Мы попереписывались немного, она была на вечеринке со своим парнем, и после этого они поссорились, и она ушла домой", - рассказала она.

"С тех пор исчезла. Мы искали ее все выходные. Николо, ее парень, вечером в субботу мне позвонил, потому что знал, что у нас была запланирована встреча на субботу. На воскресенье у нее тоже были планы – она должна была встретиться с еще одним нашим другом и забрать у него кровать, поскольку в ее квартире кровати не было. Но она ко мне не пришла, мы заволновались. В понедельник решили с Николо еще раз к ней приехать. Взломали дверь и нашли ее", - добавила Мария.

Подруга Оксаны рассказала, что в Париже Шачко занималась художественной деятельностью – писала атеистические иконы и выставляла их в галереях, а также училась в известной художественной школе. Однако у нее были постоянные финансовые проблемы. Шачко жила у друзей, а месяц назад переехала в социальное жилье, где ее нашли мертвой.

Фото: Оксана Шачко (facebook.com/Oxana-Shachko)

"Она была в шкафу. Когда Николо ее увидел, вытолкал меня из квартиры, чтобы я ее не видела. Шкаф была у нее огромный, как целая комнатка-кладовка", - говорит Сильченко.

По словам подруги, у Оксаны давно было подавленное состояние, поскольку ей было тяжело жить в Париже. Она тяжело переживала то, что из основанного ею движения Femen ее выбросили и не обращали внимания на ее несогласие с тем, что стали делать активистки.

"Париж ее убил тем, что с ее бурной энергией очень трудно было здесь жить. Ходить по вернисажам, общаться с галеристами и выдавать себя за того, кем она не является – это ее убило. Она считала все ненастоящим, фейковым, что люди постоянно изображают из себя что-то, а она была честной, настоящей, с очень сильной энергией, которую она никак не могла направлять и реализовывать так, как ей было необходимо. Было много причин: она была в статусе беженца, не видела маму со времени выезда, не могла приехать в Украину. Не могла реализовать себя в политической плоскости, делать каких-либо заявлений из-за своего статуса. Она думала, что в 30 лет будет жить лучше, а в результате – жила в нищете, никогда не было денег, с жильем постоянные проблемы. Ей было очень тяжело", - говорит подруга погибшей.

Мария не считает, что самоубийство Оксаны и ссора с парнем как-то связаны. Она говорит, что молодые люди любили друг друга.

"Она точно ушла из жизни не из-за их ссоры. Ей было трудно в Париже. Хотя она всегда была с нами и была положительной, и всех поддерживала. А о себе позаботиться не смогла. Он (Николо, парень Оксаны – ред.) плачет и винит себя – если бы я ее не отпустил, если бы поехал с ней, если бы не расставались в тот вечер", - уверена Мария.

Ранее сообщалось, что основательница Femen совершила самоубийство.

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