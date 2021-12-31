Найчастіші помилки чоловіків під час прелюдії, які псують все задоволення

Ви фокусуєтеся на одній точці

Безсумнівно, головна кнопочка на жіночому тілі - дуже приваблива. Але не варто зі старту "тиснути" на неї. Дражніть, розігрівайте все жіноче тіло: пестіть, цілуйте, покусуйте інші ерогенні зони вашої партнерки. Ви здивуєтеся, як їх багато. Шия, спина, вуха, живіт, зап'ястя, ступні, сідниці - все це заслуговує на увагу.

Ви занадто багато базікаєте

Безсумнівно, якісний секс не любить гробової тиші. Але з вербальною частиною прелюдії важливо не перегнути. "Брудні" розмови - відмінний підігрів, але не забалакайтеся. Особливо з новою партнеркою - вас просто можуть не зрозуміти.

Дотримуйтеся простоти і конкретики. Наприклад, похваліть певну частину тіла, розкажіть, наскільки вона сексуальна, або опишіть, що б ви хотіли зробити з партнеркою.

Ви занадто різкі, швидкі і жорсткі

Швидкий петинг доречний, коли ви поспішаєте на роботу або перебуваєте в якомусь незвичайному місці, де вас можуть застати. Але якщо цілий вечір попереду, а ви вже через дві хвилини закурили - це провал.

Ще одна помилка з цієї серії - сильні натискання на чутливі зони. Це неприємно і болісно. Так, іноді чергувати натискання і ніжні ласки - це добре, але контролюйте силу натиску, інакше секс перетвориться на фіаско.

Ви завжди починаєте зі стандартної прелюдії

Не бійтеся починати спонтанні ласки де завгодно, не тільки в спальні після виключення світла. Чим більше ви дізнаєтеся свою партнерку, і чим більше у вас було прелюдій - тим краще ви розумієте, коли можна закінчувати з "підігрівом" і переходити безпосередньо до справи.

Ви не відчуваєте партнерку

Обов'язково звертайте увагу, як ваша партнерка реагує на ваші дії: дихання, почастішання серцебиття, рухи - все це повинно підказувати вам, коли слід переходити до наступного етапу сексуальних утіх.