Самые частые ошибки мужчин во время прелюдии, которые портят все удовольствие

Вы фокусируетесь на одной точке

Несомненно, главная кнопочка на женском теле - очень притягательна. Но не стоит со старта "жать" на нее. Дразните, разогревайте все женское тело: ласкайте, целуйте, покусывайте другие эрогенные зоны вашей партнерши. Вы удивитесь, как их много. Шея, спина, уши, живот, запястья, ступни, ягодицы - все это заслуживает внимания.

Вы слишком много болтаете

Несомненно, качественный секс не любит гробовой тишины. Но с вербальной частью прелюдии важно не перегнуть. "Грязные" разговорчики - отличный подогрев, но не заболтайтесь. Особенно с новой партнершей - вас попросту могут не понять.

Придерживайтесь простоты и конкретики. К примеру, похвалите определенную часть тела, расскажите, насколько она сексуальна, или опишите, что бы вы хотели сделать с партнершей.

Вы слишком резки, быстры и жестки

Быстрый петтинг уместен, когда вы спешите на работу или находитесь в каком-то необычном месте, где вас могут застать. Но если целый вечер впереди, а вы уже через две минуты закурили - это провал.

Еще одна ошибка из этой серии - сильные надавливания на чувствительные зоны. Это неприятно и болезненно. Да, иногда чередовать надавливания и нежные ласки - это хорошо, но контролируйте силу натиска, иначе секс превратится в фиаско.

Вы всегда начинаете со стандартной прелюдии

Не бойтесь начинать спонтанные ласки где угодно, не только в спальне после выключения света. Чем больше вы узнаете свою партнершу, и чем больше у вас было прелюдий - тем лучше вы понимаете, когда можно заканчивать с "подогревом" и переходить непосредственно к делу.

Вы не чувствуете партнершу

Обязательно обращайте внимание, как ваша партнерша реагирует на ваши действия: дыхание, учащение сердцебиения, движения - все это должно подсказывать вам, когда следует переходить к следующему этапу сексуальных утех.