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"Сарай на колесах": соцмережі обурив стан маршрутки в Запоріжжі (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:12
Фото РБК-Україна
Фото РБК-Україна

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку інформацію

У мережі обурилися станом громадського транспорту в Запоріжжі. Про це розповіли в співтоваристві "Запоріжжя Новинне" на сторінці Facebook.

"Сьогодні на маршруті 66 всю дорогу в салон валив їдкий дим, при цьому водій з незворушним обличчям продовжував рух по маршруту, збираючи людей з зупинок. Весь салон обшарпаний, сарай на колесах, паруючий, обшарпаний сарай. Наш мер на такому прокотитися не бажає?", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

Також місцеві жителі виклали фото транспорту цього маршруту, який, на думку пасажирів, знаходиться в жахливому стані.

Фото: "Сарай на колесах" (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на таку інформацію.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

"Мер в маршрутках не їздить. Тому вони його і не хвилюють. Шліть йому фото звіти, і опис, можливо, тоді і прореагує. Потрібно писати всім, створити петицію, вимагати! Нічого не робити, нічого не доб'ємося", - вважає Алла Клименко.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

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Теги: Маршрутки
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