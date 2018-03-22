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"Сарай на колесах": соцсети возмутило состояние маршрутки в Запорожье (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 16:12
Фото РБК-Украина
Фото РБК-Украина

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую информацию

В сети возмутились состоянием общественного транспорта в Запорожье. Об этом рассказали в сообществе "Запорожье Новостное" на странице в Facebook.

"Сегодня на маршруте 66 всю дорогу в салон валил едкий дым, при этом водитель с невозмутимым лицом продолжал движение по маршруту, собирая людей с остановок. Весь салон обшарпанный, сарай на колесах - дымящийся, обшарпанный сарай. Наш мэр на таком прокатиться не желает?", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

Также местные жители выложили фото транспорта этого маршрута, который, по мнению пассажиров, находится в ужасном состоянии.

Фото: "Сарай на колесах" (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такую информацию.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

"Мэр в маршрутках не ездит. Поэтому они его и не волнуют. Шлите ему фото отчеты, и описание, может быть, тогда и прореагирует. Нужно писать всем, создать петицию, требовать! Ничего не делать, ничего не добьемся", - считает Алла Клименко.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/Zaporozhyenovostnoe)

Напомним, что под Киевом пропала несовершеннолетняя девочка.

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Теги: Маршрутки
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