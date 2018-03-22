"Ось вони": Савченко принесла на комітет гранати (фотодоказ)

Комітет Ради розпочав засідання по зняттю недоторканності з Надії Савченко

Народний депутат Надія Савченко принесла гранати на засідання регламентного комітету Верховної Ради, який 22 березня розглядає подання про зняття з нардепа недоторканності.

"Дуже важливо було показати вам, що ви ходите дуже близько біля смерті. Вас всіх лякає: чи були в мене гранати, чи не були в сумочці. Були у мене гранати! Гранати були! Ось вони", - сказала Савченко.

Під час своєї промови нардеп взяла паперовий пакет, який лежав у неї на столі, витягла два граната і поклала їх перед собою.

Скріншот з відео

"Вас всіх дуже почало лякати, коли я зайшла у Верховну Раду і ви зрозуміли, що не контролюєте ситуацію. Ви ж звикли контролювати все. Ви звикли бути богами і царями цього світу", - додала вона.

Скріншот з відео

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що герой України Надія Савченко планувала теракт - зруйнувати купол Верховної Ради з гранатомета, а тих, хто виживе під уламками, - добивати з автоматів.

Більш того, Генпрокурор пообіцяв неспростовні докази (сама Надія зізналася, що їй пропонували отруїти ВР газом).

Ну, а поки є лише подання про притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Савченко, яка, хоч під підозрою, але на волі і готова, за її словами, відповісти за все, і на всі звинувачення.

Савченко навіть встигає тролити своїх колег-нардепів, знімаючи веселі відео. Всі ж бачили її перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".

В новому - ювілейному - випуск Хайп-таксі ви дізнаєтеся, як сприймають цю ситуацію мешканці Києва.

Хайп-таксі #10: чи планувала Савченко підірвати Раду?