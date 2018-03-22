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"Вот они": Савченко принесла на комитет гранаты (фотодоказательство)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 10:31
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина)
Надежда Савченко (фото: РБК-Украина)

Комитет Рады начал заседание по снятию неприкосновенности с Надежды Савченко

Народный депутат Надежда Савченко принесла гранаты на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который 22 марта рассматривает представление о снятии с нардепа неприкосновенности

"Очень важно было показать сейчас вам, что вы ходите очень близко возле смерти. Вас всех пугает: были ли у меня гранаты, или не было в сумочке. Были у меня гранаты! Гранаты были! Вот они", - сказала Савченко.

Во время своей речи нардеп взяла бумажный пакет, который лежал у нее на столе, вытянула два граната и положила их перед собой.

Скриншот из видео

"Вас всех очень начало пугать, когда я зашла в Верховную Раду и вы поняли, что не контролируете ситуацию. Вы привыкли контролировать все. Вы привыкли быть богами и царями этого мира", - добавила она.

Скриншот из видео

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.

Более того, Генпрокурор пообещал неопровержимые доказательства (сама Надежда призналась, что ей предлагали отравить ВР газом).

Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения. 

Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?"

В новом - юбилейном - выпуске Хайп-такси вы узнаете, как воспринимают эту ситуацию жители Киева.

Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?

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Теги: Надежда Савченко
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