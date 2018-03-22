"Вот они": Савченко принесла на комитет гранаты (фотодоказательство)

Комитет Рады начал заседание по снятию неприкосновенности с Надежды Савченко
Народный депутат Надежда Савченко принесла гранаты на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который 22 марта рассматривает представление о снятии с нардепа неприкосновенности.
"Очень важно было показать сейчас вам, что вы ходите очень близко возле смерти. Вас всех пугает: были ли у меня гранаты, или не было в сумочке. Были у меня гранаты! Гранаты были! Вот они", - сказала Савченко.
Во время своей речи нардеп взяла бумажный пакет, который лежал у нее на столе, вытянула два граната и положила их перед собой.
Скриншот из видео
"Вас всех очень начало пугать, когда я зашла в Верховную Раду и вы поняли, что не контролируете ситуацию. Вы привыкли контролировать все. Вы привыкли быть богами и царями этого мира", - добавила она.
Скриншот из видео
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что герой Украины Надежда Савченко планировала теракт - разрушить купол Верховной Рады из гранатомета, а тех, кто выживет под обломками, - добивать из автоматов.
Более того, Генпрокурор пообещал неопровержимые доказательства (сама Надежда призналась, что ей предлагали отравить ВР газом).
Ну, а пока есть только представление о привлечении к уголовной ответственности и аресте Савченко, которая, хоть под подозрением, но на свободе и готова, по ее словам, ответить за все, и на все обвинения.
Савченко даже успевает троллить своих коллег-нардепов, снимая веселые видео. Все же видели ее перл "Ба-бах! Що, вср*лися?".
В новом - юбилейном - выпуске Хайп-такси вы узнаете, как воспринимают эту ситуацию жители Киева.
Хайп-такси #10: планировала ли Савченко взорвать Раду?