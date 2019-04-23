Савченко повернулася до Верховної Ради: мережа шокована новиною (відео)

Надія Савченко поспілкувалася з журналістами в перший робочий день в Раді
Надію Савченко звільнили з-під варти в залі суду після закінчення строку арешту в минулий понеділок, 15 квітня. І вже сьогодні, 23 квітня, народний депутат повернулася до роботи у Верховній Раді.
Про це повідомила її сестра Віра Савченко на своїй Facebook-сторінці. Користувачі мережі бурхливо відреагували на повернення Савченко до своїх депутатських обов'язків.
Савченко повернулася до Верховної Ради (фото: facebook.com/Vira Savchenko)
Також в мережі з'явилося відео, де Савченко спілкується з журналістами і розповідає про свої плани.
Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada— ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.
Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM
Савченко повернулася до Верховної Ради (відео: twitter.com/chesno_movement)
Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину. Вони залишили безліч коментарів.
Зазначимо, що Надія Савченко разом зі своєю політичною силою буде балотуватися на парламентських виборах восени 2019 року.
Також ми писали, що українці в соціальних мережах жваво відреагували на звільнення Надії Савченко і Володимира Рубана.