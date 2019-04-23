Савченко повернулася до Верховної Ради: мережа шокована новиною (відео)

Савченко повенулася до Верховної Ради (колаж РБК-Україна)

Надія Савченко поспілкувалася з журналістами в перший робочий день в Раді

Надію Савченко звільнили з-під варти в залі суду після закінчення строку арешту в минулий понеділок, 15 квітня. І вже сьогодні, 23 квітня, народний депутат повернулася до роботи у Верховній Раді.

Про це повідомила її сестра Віра Савченко на своїй Facebook-сторінці. Користувачі мережі бурхливо відреагували на повернення Савченко до своїх депутатських обов'язків.

Савченко повернулася до Верховної Ради (фото: facebook.com/Vira Savchenko)

Також в мережі з'явилося відео, де Савченко спілкується з журналістами і розповідає про свої плани.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.

Савченко повернулася до Верховної Ради (відео: twitter.com/chesno_movement)

Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину. Вони залишили безліч коментарів.

"Людина, яка збиралася підірвати Верховну Раду повернулись до неї... Це просто фарс якийсь!"

"От вам і новий прокурор";

"Молодець! Приклад для усіх нас!"

"Верховна Рада, ваша Надя приїхала!"

"З нею теж все дуже дивно! Стільки часу провела в СІЗО, просто випустили, просто повернулася до ВР народним депутатом?! Ох і закони у нас!"

"Але ж за фейкове мінування школи або вокзалу дають до 6 років в'язниці! А тут не дали!"

"Її звільнили з-під арешту, але суд ще буде в травні. Звинувачення залишилося";

"А чого не в камуфляжі?"

Зазначимо, що Надія Савченко разом зі своєю політичною силою буде балотуватися на парламентських виборах восени 2019 року.

Також ми писали, що українці в соціальних мережах жваво відреагували на звільнення Надії Савченко і Володимира Рубана.