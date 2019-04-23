Савченко вернулась в Верховную Раду: сеть шокирована новостью (видео)

Надежда Савченко побеседовала с журналистами в первый рабочий день в Раде
Надежду Савченко освободили из-под стражи в зале суда после окончания срока ареста в минувший понедельник, 15 апреля. И уже сегодня, 23 апреля, народный депутат вернулась к работе в Верховной Раде.
Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей Facebook-странице. Пользователи сети бурно отреагировали на возвращение Савченко к своим депутатским обязанностям.
Савченко вернулась в Верховную Раду (фото: facebook.com/Vira Savchenko)
Также в сети появилось видео, где Савченко общается с журналистами и рассказывает о своих планах.
Надежда Савченко вернулась в @verkhovna_rada— ЧЕСТНО (@chesno_movement) 23 апреля 2019 г.
Говорит, что будет участвовать в парламентских выборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM
Савченко вернулась в Верховную Раду (видео: twitter.com/chesno_movement)
Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость. Они оставили множество комментариев.
Отметим, что Надежда Савченко вместе со своей политической силой будет баллотироваться на парламентских выборах осенью 2019 года.
Также мы писали, что украинцы в социальных сетях живо отреагировали на увольнение Надежды Савченко и Владимира Рубана.