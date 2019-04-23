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Савченко вернулась в Верховную Раду: сеть шокирована новостью (видео)

STYLERЖизнь    23.04.2019 - 14:04
Савченко вернулась в Верховную Раду: сеть шокирована новостью (видео)
Савченко повенулася в Верховную Раду (коллаж РБК-Украина)

Надежда Савченко побеседовала с журналистами в первый рабочий день в Раде

Надежду Савченко освободили из-под стражи в зале суда после окончания срока ареста в минувший понедельник, 15 апреля. И уже сегодня, 23 апреля, народный депутат вернулась к работе в Верховной Раде.

Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей Facebook-странице. Пользователи сети бурно отреагировали на возвращение Савченко к своим депутатским обязанностям.

 

Савченко вернулась в Верховную Раду (фото: facebook.com/Vira Savchenko)

Также в сети появилось видео, где Савченко общается с журналистами и рассказывает о своих планах.

 

Савченко вернулась в Верховную Раду (видео: twitter.com/chesno_movement)

Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость. Они оставили множество комментариев.

  • "Человек, который собирался взорвать Верховную Раду вернулся в нее... Это просто фарс какой-то!"
  • "Вот вам и новый прокурор";
  • "Молодец! Пример для всех нас!"
  • "Верховная Рада, ваша Надя приехала!"
  • "С ней тоже все очень странно! Столько времени провела в СИЗО, просто выпустили, просто вернулась в ВР народным депутатом?! Ох и законы у нас!"
  • "Но ведь за фейкове минировании школы или вокзала дают до 6 лет тюрьме! А тут не дали!"
  • "Ее освободили из-под ареста, но суд еще будет в мае. Обвинение осталось";
  • "А чего не в камуфляже?"

Отметим, что Надежда Савченко вместе со своей политической силой будет баллотироваться на парламентских выборах осенью 2019 года.

Также мы писали, что украинцы в социальных сетях живо отреагировали на увольнение Надежды Савченко и Владимира Рубана.

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