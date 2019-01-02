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СБУ вигнала з країни антиукраїнського пропагандиста

STYLERЖиття    02.01.2019 - 22:57
СБУ вигнала з країни антиукраїнського пропагандиста
Скріншот з відео (YouTube/112 канал)

За словами адвоката, Карназыцкого депортували в Білорусь, де його затримають

Служба безпеки України запобігла діяльності громадянина Республіки Білорусь Павла Карназыцкого, який поширював антиукраїнську пропаганду. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці в Facebook.

За словами СБУ, Карназыцкий публічно поширював неправдиву інформацію. Приміром, на деяких каналах він ставив під сумнів докази присутності російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, він також публікував антиукраїнські матеріали на ресурсах, які знаходяться під контролем терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

СБУ вигнала з країни антиукраїнського пропагандиста

Павло Карназыцкий. Скріншот з відео (youtube.com/112 Канал)

Глава СБУ зазначив, що після введення заборони на в'їзд громадян РФ в Україні спецслужби Росії частіше стали залучати до провокацій іноземців.

Варто зазначити, що Карназыцкий є засновником сайту "Главновости". Його депортували з Білорусі із забороною в'їзду на територію України на три роки.

Адвокат Карназыцкого повідомив, що в Білорусі його затримають, оскільки він був змушений залишити країну через політичне переслідування. Тому з кінця 90-их він проживав в Україні.

СБУ вигнала з країни антиукраїнського пропагандиста

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували депортацію Карназыцкого. Багато хто сприйняв цю новину з оптимізмом.

"Заберіть це опудало додому", - зазначив Едуард Зелінський.

СБУ вигнала з країни антиукраїнського пропагандиста

Скріншот з Facebook

"Молодці! Ще ретельніше треба моніторити інфо простір", - прокоментував Роман Давиденко.

СБУ вигнала з країни антиукраїнського пропагандиста

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що нещодавно СБУ вигнала з України відомого російського репера Елджея. Йому також заборонили в'їзд в Україну в найближчі три роки.

Раніше Порошенко розповів, хто увійде в санкційний список України проти РФ.

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