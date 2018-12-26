Почти успели: СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера

Фото: instagram.com/sayonaraboy/

"Артист" успел выступить на концерте в Киеве

Известный российский рэпер Елджей (Allj) не сможет въехать на территорию Украины в течение следующих трех лет из-за запрета Службы безопасности Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, сообщает ТСН.

В постановлении Службы безопасности от 27 ноября говорится, что такое решение обусловлено "интересами обеспечения безопасности государства".

Скриншот решения СБУ (tsn.ua/)

Правда, с таким решением СБУ немного опоздало - "артист" уже успел отработать концерт в Киеве 25 декабря - и обогатиться на фанатах-украинцах. Об этом свидетельствуют данные о геолокации со страницы Instagram "звезды".

Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Настоящее имя "звезды" - Узенюк Алексей Константинович.

Алексей Константинович в "сценическом амплуа" (фото: instagram.com/sayonaraboy/)

Напомним, ранее Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список против РФ.

Читайте также: "Заблокировали карты": киевлянка попала в санкционный список через тезку.