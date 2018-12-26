Почти успели: СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера

"Артист" успел выступить на концерте в Киеве
Известный российский рэпер Елджей (Allj) не сможет въехать на территорию Украины в течение следующих трех лет из-за запрета Службы безопасности Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, сообщает ТСН.
В постановлении Службы безопасности от 27 ноября говорится, что такое решение обусловлено "интересами обеспечения безопасности государства".
Скриншот решения СБУ (tsn.ua/)
Правда, с таким решением СБУ немного опоздало - "артист" уже успел отработать концерт в Киеве 25 декабря - и обогатиться на фанатах-украинцах. Об этом свидетельствуют данные о геолокации со страницы Instagram "звезды".
Фото: instagram.com/sayonaraboy/
Настоящее имя "звезды" - Узенюк Алексей Константинович.
Алексей Константинович в "сценическом амплуа" (фото: instagram.com/sayonaraboy/)
Напомним, ранее Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список против РФ.
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