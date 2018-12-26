ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Почти успели: СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера

STYLERЖизнь    26.12.2018 - 22:27
Почти успели: СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера
Фото: instagram.com/sayonaraboy/

"Артист" успел выступить на концерте в Киеве

Известный российский рэпер Елджей (Allj) не сможет въехать на территорию Украины в течение следующих трех лет из-за запрета Службы безопасности Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Владимира Парасюка, сообщает ТСН.

В постановлении Службы безопасности от 27 ноября говорится, что такое решение обусловлено "интересами обеспечения безопасности государства".

Почти успели: СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера

Скриншот решения СБУ (tsn.ua/)

Правда, с таким решением СБУ немного опоздало - "артист" уже успел отработать концерт в Киеве 25 декабря - и обогатиться на фанатах-украинцах. Об этом свидетельствуют данные о геолокации со страницы Instagram "звезды".

Почти успели: СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера

Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Настоящее имя "звезды" - Узенюк Алексей Константинович.

Почти успели: СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера

Алексей Константинович в "сценическом амплуа" (фото: instagram.com/sayonaraboy/)

Напомним, ранее Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список против РФ.

Читайте также: "Заблокировали карты": киевлянка попала в санкционный список через тезку.

Иран заявляет, что без проблем торгует нефтью, несмотря на санкции Украина расширила санкции против России
Новости Украины персона non-grataзапрет на въездСанкции
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь