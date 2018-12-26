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Майже встигли: СБУ витурила з України відомого російського репера

STYLERЖиття    26.12.2018 - 22:27
Майже встигли: СБУ витурила з України відомого російського репера
Фото: instagram.com/sayonaraboy/

"Артист" встиг виступити на концерті в Києві

Відомий російський репер Елджей (Allj) не зможе в'їхати на територію України протягом наступних трьох років через заборону Служби безпеки України. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит народного депутата Володимира Парасюка, повідомляє ТСН.

В постанові Служби безпеки від 27 листопада йдеться про те, що таке рішення обумовлене "інтересами забезпечення безпеки держави".

Майже встигли: СБУ витурила з України відомого російського репера

Скріншот рішення СБУ (tsn.ua/)

Правда, з таким рішенням СБУ трохи спізнилося - "артист" вже встиг відпрацювати концерт у Києві 25 грудня - і підзаробити на фанах-українцях. Про це свідчать дані про геолокацію зі сторінки Instagram "зірки".

Майже встигли: СБУ витурила з України відомого російського репера

Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Справжнє ім'я "зірки" - Узенюк Олексій Костянтинович.

Майже встигли: СБУ витурила з України відомого російського репера

Олексій Костянтинович в "сценічному амплуа" (фото: instagram.com/sayonaraboy/)

Нагадаємо, раніше Порошенко розповів, хто увійде в санкційний список проти РФ.

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