Майже встигли: СБУ витурила з України відомого російського репера

Фото: instagram.com/sayonaraboy/

"Артист" встиг виступити на концерті в Києві

Відомий російський репер Елджей (Allj) не зможе в'їхати на територію України протягом наступних трьох років через заборону Служби безпеки України. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит народного депутата Володимира Парасюка, повідомляє ТСН.

В постанові Служби безпеки від 27 листопада йдеться про те, що таке рішення обумовлене "інтересами забезпечення безпеки держави".

Скріншот рішення СБУ (tsn.ua/)

Правда, з таким рішенням СБУ трохи спізнилося - "артист" вже встиг відпрацювати концерт у Києві 25 грудня - і підзаробити на фанах-українцях. Про це свідчать дані про геолокацію зі сторінки Instagram "зірки".

Фото: instagram.com/sayonaraboy/

Справжнє ім'я "зірки" - Узенюк Олексій Костянтинович.

Олексій Костянтинович в "сценічному амплуа" (фото: instagram.com/sayonaraboy/)

Нагадаємо, раніше Порошенко розповів, хто увійде в санкційний список проти РФ.

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