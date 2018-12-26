"Заблокували карти": киянка потрапила в санкційний список через тезку

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Киянка Ольга Калініна потрапила під санкції уряду замість своєї тезки, яка живе в Криму і здійснює сепаратистські дії. Про це повідомляє ТСН.

Ольга Калініна народилася в Севастополі, але в 2007 році переїхала жити до Києва, вийшла заміж, народила доньку і на даний момент працює в Інституті міжнародних відносин при університеті Шевченка.

Навесні 2018 року у неї раптово заблокували всі банківські карти. Коли вона почала з'ясовувати причину, у банку їй повідомили, що вона перебуває у списку персональних санкцій, який був підписаний президентом у травні. У цей список входить 1700 прізвищ, в тому числі і жінка, яка живе в Криму і займає посаду секретаря територіальної виборчої комісії Первомайського району Криму.

"Мене не повинно бути тут, де я зараз перебуваю, будь-які обмеження. Я навіть не можу на чужу картку заплатити, не те, що зняти своє. Навіть через металеву коробку, термінал, поповнити не можу", - поскаржилася Калініна.

Її двійника в Криму чоловік знайшов, і як він стверджує, повна тезка – старша жінка, яка в результаті помилки на даний момент не перебуває під санкціями.

"Я знайшов фото жінки у віці, яка у виборчій комісії в Криму. У мене це зайняло хвилину", - пояснив чоловік Михайло.

Ольга Калініна звернулася в різні урядові органи, щоб виправити помилку, але в офіційному повідомленні відповіли, що всі особи, які потрапили в санкційний список, пройшли узгодження десяти органів влади.

"Дані осіб, внесених до цього переліку, на прохання МЗС надані відповідними компетентними органами України і пройшли міжвідомче узгодження десяти органів державної влади", - йдеться в офіційному повідомленні.

Жінка вважає цю ситуацію абсурдною і каже, що через цю помилку їй довелося пити ліки.

"Шановні, так працювати не можна. Так псувати життя – це злочин! Я перший місяць взагалі жила на заспокійливих", - розповіла Калініна.

Юристи порадили Ользі звернутися до суду і подати позов на президента, так як він підписав цей список.

"Незалежно від того, з вини якого органу сталася помилка, виправити її може тільки президент. Оскільки цей список затверджений указом президента", - пояснюють юристи.

Нещодавно жінка звернулася в прикордонну службу, де їй повідомили, що вона може в'їжджати і виїжджати за межі України. Однак Калініна не впевнена, що її не затримають на кордоні країн-партнерів.

На даний момент вона сподівається на те, що чиновники прислухаються і виправлять помилку, яка коштувала їй нервів за останні півроку.

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