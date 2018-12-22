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Хирург по ошибке кастрировал 2-летнего мальчика

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 07:38
Хирург по ошибке кастрировал 2-летнего мальчика
Фото: коллаж РБК-Украина

В госпитале заверили, что начали серьезное расследование инцидента

В Великобритании в Бристольском королевском госпитале произошел инцидент - медики сделали двухлетнего ребенка бесплодным. К этому привела ошибочная хирургическая операция на здоровом яичке, передает "BBC Украина".

Родители привели мальчика в клинику для лечения яичка, которое не опустилось в мошонку, как положено. Второе яичко было здоровым. По словам отца маленького пациента, врачи сделали операцию на неправильном яичке сына и "кастрировали его".

Отмечается, что в университетском госпитале принесли свои извинения и выразили "глубокое сожаление", а также заверили, что начали серьезное расследование инцидента.

Ранее медики рассказали родителям мальчика про "простую операцию" с "минимальным риском", которая займет около получаса.

Уже после операции им объяснили, что хирург по ошибке вставил камеру "в неправильную сторону", и из-за этого здоровое яичко их сына не будет функционировать.

"Они кастрировали его, и сейчас будущая жизнь моего сына драматически изменилась", - восклицает отец мальчика.

Согласно данным системы здравоохранения Британии, один из 25 мальчиков рождается с не опустившимися яичками.

Отметим, что ранее в Великобритании произошел случай, когда во время операции по удалению кисты хирург по ошибке отрезал пациенту яичко.

Как сообщалось ранее, в РФ в Воронеже 89-летней пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу вместо больной. Через некоторое время после этого женщина скончалась.

Также мы писали о том, что недавно в Житомирской области в реанимационном отделении умер 6-месячный мальчик. Родители считают, что в гибели ребенка виноваты медики

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Видео: РБК-Украина

 

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