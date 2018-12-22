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Хірург помилково кастрував 2-річного хлопчика

STYLERЖиття    22.12.2018 - 07:38
Хірург помилково кастрував 2-річного хлопчика
Фото: колаж РБК-Україна

У госпіталі запевнили, що почали серйозне розслідування інциденту

У Великій Британії в Брістольському королівському госпіталі стався інцидент - медики зробили дворічну дитину безплідною. До цього призвела помилкова хірургічна операція на здоровому яєчку, передає "BBC Україна".

Батьки привели хлопчика у клініку для лікування яєчка, що не опустилося в мошонку, як треба. Друге яєчко було здоровим. За словами батька маленького пацієнта, лікарі зробили операцію на неправильному яєчку сина і "кастрували його".

Зазначається, що в університетському госпіталі принесли свої вибачення і висловили "глибоке співчуття", а також запевнили, що почали серйозне розслідування інциденту.

Раніше медики розповіли батькам хлопчика про "просту операцію" з "мінімальним ризиком", яка займе близько півгодини.

Вже після операції їм пояснили, що хірург помилково вставив камеру "в неправильну сторону", і через це здорове яєчко їх сина не буде функціонувати.

"Вони кастрували його, і зараз майбутня життя мого сина драматично змінилася", - каже батько хлопчика.

Згідно з даними системи охорони здоров'я Британії, один із 25 хлопчиків народжується не з занепалими яєчками.

Зазначимо, що раніше у Великій Британії стався випадок, коли під час операції з видалення кісти хірург помилково відрізав пацієнту яєчко.

Як повідомлялося раніше, в РФ у Воронежі 89-річній пенсіонерці помилково ампутували здорову ногу замість хворої. Через деякий час після цього жінка померла.

Також ми писали про те, що нещодавно в Житомирській області в реанімаційному відділенні помер 6-місячний хлопчик. Батьки вважають, що у загибелі дитини винні медики.

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Відео: РБК-Україна

 

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