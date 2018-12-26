"Заблокировали карты": киевлянка попала в санкционный список из-за тезки

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Киевлянка Ольга Калинина попала под санкции правительства вместо своей тезки, которая живет в Крыму и совершает сепаратистские действия. Об этом сообщает ТСН.

Ольга Калинина родилась в Севастополе, но в 2007 году переехала жить в Киев, вышла замуж, родила дочку и на данный момент работает в Институте международных отношений университета Шевченко.

Весной 2018 года у нее внезапно заблокировали все банковские карты. Когда она начала выяснять причину, в банке ей сообщили, что она находится в списке персональных санкций, который был подписан президентом в мае. В этот список входит 1700 фамилий, в том числе и женщина, которая живет в Крыму и занимает должность секретаря территориальной избирательной комиссии Первомайского района Крыма.

"Меня не должно быть здесь, где я сейчас нахожусь, ограничения любые. Я даже не могу на чужую карточку заплатить, не то, что снять свое. Даже через коробку металлическую, терминал, пополнить не могу", - пожаловалась Калинина.

Ее двойника в Крыму нашел муж, и как он утверждает, полная тезка – женщина постарше, которая в результате ошибки на данный момент не находится под санкциями.

"Я нашел фото женщины в возрасте, которая в избирательной комиссии в Крыму. У меня это заняло минуту", - объяснил муж Михаил.

Ольга Калинина обратилась в различные правительственные органы, чтобы исправить ошибку, но в официальном сообщении ответили, что все личности, которые попали в санкционный список, прошли согласование десяти органов власти.

"Данные лиц, внесенных в этот перечень, по просьбе МИД предоставлены соответствующими компетентными органами Украины и прошли межведомственное согласование десяти органов государственной власти", - говорится в официальном сообщении.

Женщина считает эту ситуацию абсурдной и говорит, что из-за этой ошибки ей пришлось пить лекарства.

"Уважаемые, так работать нельзя. Так портить жизнь – это преступление! Я первый месяц вообще жила на успокоительных", - рассказала Калинина.

Юристы посоветовали Ольге обратиться в суд и подать иск на президента, так как он подписал этот список.

"Независимо от того, по вине какого органа произошла ошибка, исправить ее может только президент. Поскольку данный список утвержден указом президента", - объясняют юристы.

Недавно женщина обратилась в пограничную службу, где ей сообщили, что она может въезжать и выезжать за пределы Украины. Однако Калинина не уверена, что ее не задержат на границе стран-партнеров.

На данный момент она надеется на то, что чиновники прислушаются и исправят ошибку, которая ей стоила нервов за последние полгода.

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