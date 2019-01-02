ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

СБУ выгнала из страны антиукраинского пропагандиста

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 22:57
СБУ выгнала из страны антиукраинского пропагандиста
Скриншот из видео (YouTube/112 канал)

По словам адвоката, Карназыцкого депортировали в Беларусь, где он будет задержан

Служба безопасности Украины предотвратила деятельность гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

По словам СБУ, Карназыцкий публично распространял ложную информацию. К примеру, на некоторых каналах он ставил под сомнение доказательства присутствия российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, он также публиковал антиукраинские материалы на ресурсах, которые находятся под контролем террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

СБУ выгнала из страны антиукраинского пропагандиста

Павел Карназыцкий. Скриншот из видео (youtube.com/112 Канал)

Глава СБУ отметил, что после введение запрета на въезд граждан РФ в Украине спецслужбы России чаще стали привлекать к провокациям иностранцев.

Стоит отметить, что Карназыцкий является основателем сайта "Главновости". Его депортировали с Беларусь с запретом въезда на территорию Украины на три года.

Адвокат Карназыцкого сообщил, что в Беларуси его задержат, поскольку он был вынужден покинуть страну из-за политического преследования. Поэтому с конца 90-ых он проживал в Украине.

СБУ выгнала из страны антиукраинского пропагандиста

Cкриншот из Facebook

Пользователи сети также прокомментировали депортацию Карназыцкого. Многие восприняли эту новость с оптимизмом.

"Заберите это чучело домой", - отметил Эдуард Зелинский.

СБУ выгнала из страны антиукраинского пропагандиста

Cкриншот из Facebook

"Молодцы! Еще тщательнее надо мониторить инфо пространство", - прокомментировал Роман Давиденко.

СБУ выгнала из страны антиукраинского пропагандиста

Cкриншот из Facebook

Напомним, что недавно СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера Элджея. Ему также запретили въезд в Украину в ближайшие три года.

Ранее Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список Украины против РФ.

СБУ задержала агента военной разведки РФ СБУ задержала жителя Николаева за продажу пластида
Новости Украины Служба безопасности Украиныпропаганда
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь