СБУ выгнала из страны антиукраинского пропагандиста

Скриншот из видео (YouTube/112 канал)

По словам адвоката, Карназыцкого депортировали в Беларусь, где он будет задержан

Служба безопасности Украины предотвратила деятельность гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

По словам СБУ, Карназыцкий публично распространял ложную информацию. К примеру, на некоторых каналах он ставил под сомнение доказательства присутствия российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, он также публиковал антиукраинские материалы на ресурсах, которые находятся под контролем террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Павел Карназыцкий. Скриншот из видео (youtube.com/112 Канал)

Глава СБУ отметил, что после введение запрета на въезд граждан РФ в Украине спецслужбы России чаще стали привлекать к провокациям иностранцев.

Стоит отметить, что Карназыцкий является основателем сайта "Главновости". Его депортировали с Беларусь с запретом въезда на территорию Украины на три года.

Адвокат Карназыцкого сообщил, что в Беларуси его задержат, поскольку он был вынужден покинуть страну из-за политического преследования. Поэтому с конца 90-ых он проживал в Украине.

Cкриншот из Facebook

Пользователи сети также прокомментировали депортацию Карназыцкого. Многие восприняли эту новость с оптимизмом.

"Заберите это чучело домой", - отметил Эдуард Зелинский.

Cкриншот из Facebook

"Молодцы! Еще тщательнее надо мониторить инфо пространство", - прокомментировал Роман Давиденко.

Cкриншот из Facebook

Напомним, что недавно СБУ выгнала из Украины известного российского рэпера Элджея. Ему также запретили въезд в Украину в ближайшие три года.

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