Збуваються одне за іншим: передбачення культового письменника на 2019 рік

Передбачення на 2019 рік від письменника-фантаста Айзека Азімова, які він озвучив в далекому 1964-му на прохання журналістів The New York Times, почали збуватися.

Наприклад, у своєму тексті про те, яким він бачить світ через 55 років, Азімов вказав, що всі телефони стануть портативними і будуть забезпеченими екраном.

"Ви зможете бачити людину, якій телефонуйте. Дисплей можна буде використовувати для перегляду документів, фотографій і читання уривків з книг", - обіцяв Азімов.

Більш того, ще в середині минулого століття фантас був упевнений, що стаціонарні телефони відійдуть на другий план, а зв'язок з абонентами різних куточках планети буде здійснюватися через супутники.

Також він говорив, що телевізори перестануть бути "великими ящиками" і їх можна буде "вішати на стіни". Більш того, в 60-х Азімов був упевнений, що "кіно стане об'ємним" (зараз це 3D).

Крім усього іншого, Азімов передрікав широке розповсюдження побутової техніки, забезпеченої таймерами, а про їжу він говорив так: "Повноцінні обіди та вечері будуть зберігатися в холодильнику, поки не прийде час їх розігріти".

Також знаменитий письменник обіцяв, що з'являться роботи, однак "керувати ними будуть люди". Так само як і комп'ютерами, які "будуть функціонувати не самостійно, а на основі програм, закладених людьми".

У 60-х роках Азімов був впевнений, що людина через 55 років зможе максимально наблизитися до Марса.

Також фантаст передрікав появу сонячних електростанцій - і це ще до створення перших сонячних батарей!

А ще в 1964 році, коли на нашій планеті жило всього три мільярди чоловік, письменник припустив, що до 2019 року нас буде 6,5 млрд (тут Азімов помилився зовсім небагато - зараз землян трохи більше семи з половиною мільярдів).

Збувається і саме сумне пророцтво Азімова: "Люди продовжать віддалятися від природи в спробах створити більш підходяще для них навколишнє середовище".

Нагадаємо, нещодавно учасниця Битви екстрасенсів передбачила швидкий кінець світу.

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