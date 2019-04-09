Через рахунок за світло неадекват в офісі Запоріжжяобленерго побив двох жінок

Чоловік побив співробітницю Запорізького обленерго та її колегу з ТОВ "Запоріжжяелектропостачання" прямо на їх робочому місці в кабінеті, коли ті приймали відвідувачів. Неадекват напав на жінок через те, що обурився сумою, яку йому нарахували за лічильником за минулий місяць. Інцидент стався у Запоріжжі 5 квітня.

Нападник також голосно кричав і нецензурно лаявся. Одну співробітницю він вдарив у обличчя і розбив жінці окуляри, потім наніс удар у живіт працівниці ВАТ "Запоріжжяобленерго". Після цього агресивний чоловік зник.

На місце події викликали поліцію, заяву від потерпілих внесли до системи Єдиного обліку.

Незабаром вдалося встановити особу нападника. За заподіяння співробітницям енергокомпаній тілесних ушкоджень йому загрожує кримінальна відповідальність.

У прес-службі ВАТ "Запоріжжяобленерго" висловили припущення, що причиною такої неадекватної реакції споживача на проблему технічного характеру могли стати "спекуляції минулого тижня та нездорова істерія, що нагніталася довкола окремих аспектів господарської діяльності енергокомпанії".

Між тим у компанії нагадали, що нинішній інцидент не є єдиним випадком побиття споживачами їх співробітників.

Зокрема, в листопаді минулого року напали із застосуванням вогнепальної зброї на рейдову бригаду Вільнянського РЕМ, яка намагалася перевірити лічильник електроенергії одного з місцевих жителів.

Як повідомлялося раніше, в Одесі 31 березня на виборах на одній з дільниць Київського району голова комісії побив чоловіка, який рийшов на голосування.

Нагадаємо, 16 березня у Кривому Розі в одному з розважальних закладів побили поліцейських і відібрали у них автомат.

Також ми писали про те, що кияни в січні заплатили за електрику оператора системи розподілу компанії "ДТЕК Київські електромережі" 39 мільйонів, хоча повинні були перерахувати кошти новому постачальнику.