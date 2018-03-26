"Зробила зауваження": в мережі розповіли про чергового "героя паркування" в Києві

Інцидент стався на Подолі
У Києві розповіли про чергове "героя паркування". В цей раз "автохам" поставив свою машину на перехресті Почайнинської та Ярославської. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
"Зробила зауваження, а він мені: "А ви така товста, що не пройдете?" – цитують жінку в підписі до фото.
Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Користувачі мережі відреагували в коментарях.
"Дзвонити в поліцію", - написав Віталій Філіппов.
"Подряпати авто", - Олег Остроушко.
"Так, дуже заважає. Адже в тому місці переходить 2000 осіб на годину", - відреагував Лозицький Віктор.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Як раніше повідомлялося, у Києві "герой паркування" заблокував вхід в школу.