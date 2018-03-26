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"Зробила зауваження": в мережі розповіли про чергового "героя паркування" в Києві

STYLERLIFE        26.03.2018 - 09:19
Фото: "Герой паркування" в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: "Герой паркування" в Києві (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Інцидент стався на Подолі

У Києві розповіли про чергове "героя паркування". В цей раз "автохам" поставив свою машину на перехресті Почайнинської та Ярославської. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Зробила зауваження, а він мені: "А ви така товста, що не пройдете?" – цитують жінку в підписі до фото.

Скріншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі відреагували в коментарях.

"Дзвонити в поліцію", - написав Віталій Філіппов.

"Подряпати авто", - Олег Остроушко.

"Так, дуже заважає. Адже в тому місці переходить 2000 осіб на годину", - відреагував Лозицький Віктор.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як раніше повідомлялося, у Києві "герой паркування" заблокував вхід в школу.

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Теги: парковка
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