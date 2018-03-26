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"Сделала замечание": в сети рассказали об очередном "герое парковки" в Киеве

STYLERLIFE        26.03.2018 - 09:19
Фото: "Герой парковки" в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: "Герой парковки" в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Инцидент произошел на Подоле

В Киеве рассказали об очередном "герое парковки". В этот раз "автохам"  поставил  свою машину на перекрестке Почайнинской и Ярославской. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Сделала замечание, а он мне: "А вы такая толстая, что не пройдете?" – цитируют женщину в подписи к фото.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети отреагировали в комментариях.

"Звонить в полицию", - написал Виталий Филиппов.

"Поцарапать авто", - Олег Остроушко.

"Да уж, очень мешает. Ведь в том месте переходит 2000 человек в час", - отреагировал Лозицкий Виктор.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как ранее сообщалось, в Киеве "герой парковки" заблокировал вход в школу.

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Теги: парковка
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