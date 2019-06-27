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Тільки сідло і видно: Сєдокову розкритикували за оголене тіло (фото)


Сєдокова викликала скандал через нову відверту фотографію

Анна Сєдокова продемонструвала своїм шанувальникам фотографію з відпочинку у Греції, де співачка зробила відверте фото на острові Міконос, який знаходиться в Егейському морі. Новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото співачка лежить в бікіні біля басейну, а попереду неї пляж з відпочиваючими і море.

Анна Седокова потрапила в скандал через голе тіло (фото: instagram.com/annasedokova)

"Іноді єдиний вихід - просто йти вперед. Не озираючись і довіряючи небесам. Просто вперед", - написала Сєдокова.

Варто зазначити, що деяких користувачів мережі сильно обурила фотографія співачки.

  • Скільки можна ж**и виставляти? Мабуть ж**а замінила мозок!!!! Якщо він є звичайно!!!
  • Тільки сідло і видно;
  • С***ельник мабуть постійно потрібно показувати...необхідність;
  • Але на всіх фото на першому плані чомусь завжди те, що знаходиться позаду!
  • Ти в кожному фото жо**ю крутиш? У тебе тільки це на розум приходить? Хто тебе виховував...
  • Як не соромно, все забуто, скромність назавжди?!
  • Знову ж**а;
  • Аня ти чому завжди виставляєш на показ свою попу, тобі що більше нічого показати? Обличчя теж гарне!!!
  • Фігура звичайно хороша, молодець, але чому завжди на показ дупа, а на вас дивляться ваші діти;
  • Заманює чергового, не заважайте мамі працювати;
  • Одну дитину у неї вже відібрали за аморальний образ.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Сєдокову рознесли за вульгарний кліп "ЯЖЕМАТЬ". При цьому артистка зазначила, що її кліп є викликом і їй все одно на негативну реакцію.

Раніше повідомлялося про те, що Седокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.

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