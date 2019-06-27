Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Седокова оскандалилась из-за новой откровенной фотографии
Анна Седокова продемонстрировала своим поклонникам фотографию с отдыха в Греции, где певица сделала откровенное фото на острове Миконос, который находится в Эгейском море. Новый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото певица лежит в бикини возле бассейна, а впереди нее пляж с отдыхающими и море.
Анна Седокова попала в скандал из-за обнаженного тела (фото: instagram.com/annasedokova)
"Иногда единственный выход - просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед", - написала Седокова.
Стоит отметить, что некоторых пользователей сети сильно возмутила фотография певицы.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Седокову разнесли за вульгарный клип "ЯЖЕМАТЬ". При этом артистка отметила, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.
Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.