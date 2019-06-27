Только седло и видно: Седокову раскритиковали за обнаженное тело (фото)

Анна Седокова продемонстрировала своим поклонникам фотографию с отдыха в Греции, где певица сделала откровенное фото на острове Миконос, который находится в Эгейском море. Новый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото певица лежит в бикини возле бассейна, а впереди нее пляж с отдыхающими и море.

Анна Седокова попала в скандал из-за обнаженного тела (фото: instagram.com/annasedokova)

"Иногда единственный выход - просто идти вперед. Не оглядываясь и доверяя небесам. Просто вперед", - написала Седокова.

Стоит отметить, что некоторых пользователей сети сильно возмутила фотография певицы.

Сколько можно ж**ы выставлять? Видимо ж**а заменила мозг!!!! Если он есть конечно!!!

Только седло и видно;

С***ельник видимо постоянно нужно показывать...необходимость;

Но на всех фото на первом плане почему-то всегда то, что находится сзади!

Ты в каждом фото жо**й вертишь? У тебя только это на ум приходит? Кто тебя воспитывал...

Как не стыдно, все забыта, скромность навсегда?!

Опять ж**а;

Аня ты почему всегда выставляешь на показ свою попу, тебе что больше показать нечего? Лицо тоже красивое!!!

Фигура конечно хорошая, молодец, но почему всегда на показ задница, а на вас смотрят ваши дети;

Завлекает очередного, не мешайте маме работать;

Одного ребенка у нее уже отобрали за аморальный образ.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Седокову разнесли за вульгарный клип "ЯЖЕМАТЬ". При этом артистка отметила, что ее клип является вызовом и ей все равно на негативную реакцию.

Ранее сообщалось о том, что Седокова рассказала девушкам о том, как понравиться мужчине.