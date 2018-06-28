"Секрети російської кухні": з'явилися шокуючі фото фасування продуктів в Криму

В окупованому місті здивували ставленням до покупців
В анексованому Росією Криму в курортному місті Алушта робочі прямо на асфальті розфасовували курятину для супермаркету. Про це розповіли на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.
"Алушта. Секрети російської кухні - перед приготуванням виваляти в лайні. В ''Фуршет'' на Сімферопольської свіжу курочку завезли", - написали в мережі.
Фото: Розфасовка продуктів в Алушті (twitter.com/KrimRt)
Фото: Розфасовка продуктів в Алушті (twitter.com/KrimRt)
На фото видно, як працівники супермаркету фасують курятину на асфальті.
Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)
До речі, в Криму створили карту з дивними помилками.
Судячи з розмірів, карта виконана у вигляді плаката або навіть банера. На ній з помилками вказані такі міста: Севасмопапь (Севастополь), Бапакпава (Балаклава), Субан (Судак) та інші.
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