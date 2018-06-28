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"Секрети російської кухні": з'явилися шокуючі фото фасування продуктів в Криму

STYLERLIFE        28.06.2018 - 19:50
Фото: sfs.gov.ua
Фото: sfs.gov.ua

В окупованому місті здивували ставленням до покупців

В анексованому Росією Криму в курортному місті Алушта робочі прямо на асфальті розфасовували курятину для супермаркету. Про це розповіли на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.

"Алушта. Секрети російської кухні - перед приготуванням виваляти в лайні. В ''Фуршет'' на Сімферопольської свіжу курочку завезли", - написали в мережі.

Фото: Розфасовка продуктів в Алушті (twitter.com/KrimRt)

 

Фото: Розфасовка продуктів в Алушті (twitter.com/KrimRt)

На фото видно, як працівники супермаркету фасують курятину на асфальті.

Скріншот поста (twitter.com/KrimRt)

До речі, в Криму створили карту з дивними помилками.

Судячи з розмірів, карта виконана у вигляді плаката або навіть банера. На ній з помилками вказані такі міста: Севасмопапь (Севастополь), Бапакпава (Балаклава), Субан (Судак) та інші.

Кримські краси (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Крым, продукты питания
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