"Секреты русской кухни": появились шокирующие фото фасовки продуктов в Крыму

В оккупированном городе удивили отношением к покупателям
В аннексированном Россией Крыму в курортном городе Алушта рабочие прямо на асфальте расфасовывали курятину для супермаркета. Об этом рассказали на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.
"Алушта. Секреты русской кухни - перед приготовлением извалять в дерьме. В ''Фуршет'' на Симферопольской свежую курочку завезли", - написали в сети.
Фото: Расфасовка продуктов в Алуште (twitter.com/KrimRt)
Фото: Расфасовка продуктов в Алуште (twitter.com/KrimRt)
На фото видно, как рабочие супермаркета фасуют курятину на асфальте.
Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)
Кстати, в Крыму создали карту со странными ошибками.
Судя по размерам, карта выполнена в виде плаката или даже баннера. На ней с ошибками указаны такие города: Севасмопапь (Севастополь), Бапакпава (Балаклава), Субан (Судак) и другие.
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