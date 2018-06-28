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"Секреты русской кухни": появились шокирующие фото фасовки продуктов в Крыму

STYLERLIFE        28.06.2018 - 19:50
Фото: sfs.gov.ua
Фото: sfs.gov.ua

В оккупированном городе удивили отношением к покупателям

В аннексированном Россией Крыму в курортном городе Алушта рабочие прямо на асфальте расфасовывали курятину для супермаркета. Об этом рассказали на странице "RoksolanaToday&Крым" в соцсети Twitter.

"Алушта. Секреты русской кухни - перед приготовлением извалять в дерьме. В ''Фуршет'' на Симферопольской свежую курочку завезли", - написали в сети.

Фото: Расфасовка продуктов в Алуште (twitter.com/KrimRt)

 

Фото: Расфасовка продуктов в Алуште (twitter.com/KrimRt)

На фото видно, как рабочие супермаркета фасуют курятину на асфальте.

Скриншот поста (twitter.com/KrimRt)

Кстати, в Крыму создали карту со странными ошибками.

Судя по размерам, карта выполнена в виде плаката или даже баннера. На ней с ошибками указаны такие города: Севасмопапь (Севастополь), Бапакпава (Балаклава), Субан (Судак) и другие.

Крымские красоты (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Крым, продукты питания
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