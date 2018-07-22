Селфи з померлим батьком: знімок сербської моделі в Instagram обурив мережі (фото)

Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Фанати сербської моделі прийшли у стан сказу, побачивши публікацію дівчини

Нещодавно фотомодель родом із Сербії Джеліка Любічіч попрощалася зі своїм померлим батьком. Перед тим, як поховати свого тата вона зробила з його бездиханним тілом селфи. Дівчина опублікувала цей знімок Stories в соціальній мережі Instagram в профілі jeca.jl, передає "Обозреватель".

Під фото дівчина написала: "Ми боролися стільки, скільки могли, але це не наша воля. Ми не вирішуємо, як довго ми будемо жити. Батько... Спочивай з миром".

Фото: Джеліка Любічіч (obozrevatel.com)

Також Джеліка додала, що батько помер на 67-му році життя.

"Дякую за все я вдячна тобі за те, що я — твоя дочка, а ти — мій батько. Дякую, що показав нам правильний шлях. Спочивай з миром, ти завжди залишишся в наших серцях ".

Однак, фолловери визнали поведінку Джелики неповажною до небіжчика.

"От наскільки вона хвилюється про свого батька, що у неї навіть є час і сили, щоб фотографуватися", — написав один з передплатників.

Після того, як інформація про її вчинок розлетілася в мережі, дівчина видалила свій аккаунт.

Фото: (obozrevatel.com)

Нагадаємо, що в неділю, 22 липня рівно 6 років з дня смерті великого українського артистка, актора театру і кіно Богдана Ступки. Пост пам'яті в соціальній мережі Instagram опублікував його онук, Дмитро Ступка. В коментарях шанувальники творчості артиста приєдналися до слів Дмитра Ступки.

"Світла пам'ять. Легенда і геніальний актор", "Царство небесне і вічна пам'ять", "Геніальна Людина була ... Пам'ятаємо", "Легенда", "Подарунок Бога нашій країні. Мудрість його очей і голос який не переплутати ні з ким...Великий", — написали користувачі мережі під публікацією.

Відео: (video.rbc.ua)