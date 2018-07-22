"Всегда в наших сердцах": внук Богдана Ступки трогательно почтил память легендарного артиста

Фото: Богдан Ступка (loda.gov.ua)

Внук Богдана Ступки опубликовал пост памяти о великом артисте

22 июля — 6 лет со дня смерти великого украинского артиста, актера театра и кино Богдана Сильвестровича Ступки. Снимки из семейного архива с дедушкой опубликовал в социальной сети Instagram внук артистка Дмитрий Ступка, который также пошел по следам дедушки.

"6 лет, как тебя нет с нами... всегда в наших сердцах", — написал Дмитрий Ступка в комментариях к фотографиям.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/stupka777

Фото: (instagram.com/stupka777)

В комментариях поклонники творчества артиста присоединились к словам Дмитрия Сутпки.

"Светлая память, Богдану Сильвестрович", "Гениальный мужчина! Вечная память!", "Великий человек", "Светлая память", "Это красивые слова и Вечная память", "Светлая памьять. Легенда и гениальный актер", "Царство небесное и вечная память", "Гениальный Человек был ... Помним", "Легенда", "Подарок Бога нашей стране. Мудрость его глаз и голос который не перепутать ни с кем...Великий", — написали пользователи сети под публикацией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/stupka777

Напомним, что украинский актер Дмитрий Ступка поделился грустной историей об отношениях с бывшей девушкой.

Видео: (video.rbc.ua)