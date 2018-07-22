"Завжди в наших серцях": онук Богдана Ступки зворушливо вшанував пам'ять легендарного артиста

Фото: Богдан Ступка (loda.gov.ua)

Онук Богдана Ступки опублікував пост пам'яті про великого артиста

22 липня — 6 років зі дня смерті великого українського артиста, актора театру і кіно Богдана Сильвестровича Ступки. Знімки з сімейного архіву з дідусем опублікував в соціальній мережі Instagram онук артистка Дмитро Ступка, який також пішов слідами дідуся.

"6 років, як тебе немає з нами... завжди в наших серцях", — написав Дмитро Ступка в коментарях до фотографій.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/stupka777

Фото: (instagram.com/stupka777)

В коментарях шанувальники творчості артиста приєдналися до слів Дмитра Сутпки.

"Світла пам'ять, Богдану Сильвестровичу", "Геніальний чоловік! Вічна пам'ять!", "Велика людина", "Світла пам'ять", "Це красиві слова і Вічна пам'ять", "Світла памьять. Легенда і геніальний актор", "Царство небесне і вічна пам'ять", "Геніальна Людина була ... Пам'ятаємо", "Легенда", "Подарунок Бога нашій країні. Мудрість його очей і голос який не переплутати ні з ким...Великий", — написали користувачі мережі під публікацією.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/stupka777

Нагадаємо що український актор Дмитро Ступка поділився сумною історією про стосунки з колишньою дівчиною.

Відео: (video.rbc.ua)